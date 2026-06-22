Logicom präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Logicom hat am 19.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Logicom 0.320 EUR je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 199.9 Millionen EUR, gegenüber 234.0 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14.59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch