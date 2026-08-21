LogicMark präsentierte Quartalsergebnisse

LogicMark hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 2.9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch