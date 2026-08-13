Logan Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Logan Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.030 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Logan Energy mit einem Umsatz von insgesamt 76.7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 89.21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch