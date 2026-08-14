Log-In Logistica Intermodal SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Log-In Logistica Intermodal SA hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 1.26 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Log-In Logistica Intermodal SA noch ein Gewinn pro Aktie von 0.240 BRL in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 777.1 Millionen BRL gegenüber 739.2 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch