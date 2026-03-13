Log-In Logistica Intermodal SA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Log-In Logistica Intermodal SA liess sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Log-In Logistica Intermodal SA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.21 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.36 BRL je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Log-In Logistica Intermodal SA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 863.8 Millionen BRL im Vergleich zu 784.9 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0.880 BRL je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Log-In Logistica Intermodal SA ein Gewinn pro Aktie von 1.41 BRL in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Log-In Logistica Intermodal SA im vergangenen Geschäftsjahr 3.08 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Log-In Logistica Intermodal SA 2.80 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch