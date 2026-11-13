Log-In Logistica Intermodal SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Log-In Logistica Intermodal SA hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Log-In Logistica Intermodal SA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.86 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.180 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Log-In Logistica Intermodal SA im vergangenen Quartal 803.5 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Log-In Logistica Intermodal SA 794.4 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch