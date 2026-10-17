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17.10.2026 14:27:36

Lötschberg-Huckepack: Vor 100 Jahren wurden erstmals Autos verladen

Kandersteg BE/Goppenstein VS (awp/sda) - Vor 100 Jahren rollten erstmals Autos auf offenen Verladewagen durch den Lötschbergtunnel. Einen fahrplanmässigen Autoverlad gibt es seit nunmehr 66 Jahren. Heute ist er die wichtigste ganzjährige Verbindung für Autofahrer zwischen Bern und dem Oberwallis - besonders gefragt an Wochenenden und in der Ferienzeit.

Die Autos seien 1926 vermutlich innerhalb von gemischten Zügen oder Güterzügen, die teilweise auch Personenbeförderung einschlossen, transportiert worden, heisst es bei der Betreibergesellschaft BLS auf Anfrage. "Da von Autoverlad zu sprechen wäre wohl übertrieben. Damals hat man einfach alles verladen. Käse, Kühe, Eisblöcke und dann und wann auch mal Autos", so der BLS-Sprecher.

Die Fahrzeuge wurden in Spiez oder Kandersteg auf Flachwagen verladen und durch den 1913 eröffneten 14,6 Kilometer langen Lötschbergtunnel nach Brig oder ins italienische Domodossola und zurück befördert. Das schreibt der Bahnhistoriker und ehemalige BLS-Mitarbeiter Patrick Belloncle in seinem Buch "Das grosse Buch der Lötschbergbahn". Wer sein Auto transportieren lassen wollte, musste dies zwei bis drei Tage im Voraus anmelden. Zudem war das Angebot teuer - entsprechend wenige Autofahrer nutzten es.

Seit 1960 nach Fahrplan

Dieser "Mischverkehr" ist dann ab 1960 von der Einführung eines offiziellen, fahrplanmässigen Autoverlads im Eisenbahntunnel zwischen Kandersteg und Goppenstein abgelöst worden. Im ersten Betriebsjahr nutzten bereits rund 13'700 Fahrzeuge das Angebot.

Heute ist der Andrang um ein Vielfaches grösser: Im vergangenen Jahr querten knapp 1,15 Millionen Autos per Autoverlad die Strecke zwischen Kandersteg und Goppenstein oder umgekehrt. Auf einen einzelnen Autozug passen jeweils 72 Autos.

Besonders stark ist der Verkehr an den verlängerten Wochenenden im Frühling und zum Start der Ferien, aber auch in den Herbstferien. Dann müssen Reisende zum Teil stundenlang warten. Für Ostern rechnet die BLS beispielsweise jeweils mit rund 25'000 Fahrzeugen von Gründonnerstag bis Ostermontag.

Der Autoverlad verkürzt die Alpenquerung auf knapp 15 Minuten. Statt einen mehrstündigen Umweg über das Genferseebecken in Kauf zu nehmen, gelangen Autofahrer so rasch zwischen Bern und dem Wallis hin und her. Auch für Fahrten Richtung Süden bedeutet die Verbindung eine deutliche Zeitersparnis.

Damit ist der Autoverlad nicht nur eine wichtige Verkehrsverbindung, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für den Walliser Tourismus sowie für den Personen- und Güterverkehr in den Kantonen Bern und Wallis.

"Überschaubarer Rendite"

Der Autoverlad am Lötschberg ist, wie die BLS feststellt, ein "eigenwirtschaftliches Geschäft" - ähnlich wie der Fernverkehr im Personenverkehr. Es gibt keine Abgeltungsbeiträge für den Betrieb. Die Investitionen in die Loks und Wagen werden durch die Betreiberin BLS selbst getätigt.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) als Konzessionsgeber erlaube der BLS im Gegenzug "eine überschaubare Rendite" zu erwirtschaften, heisst es auf Anfrage. "Über lange Sicht ist das Geschäft rentabel und kann die getätigten Investitionen selbst tragen", so die BLS.

Der Preis für den Transport durch den Lötschberg lag bis 1956 bei 32 Franken plus Bahnbilletten für die Autoinsassen. 1956 wurden die Tarife für den Transport gesenkt: Der Transport von Kandersteg nach Goppenstein kostet dannzumal 20 Franken, von Kandersteg nach Brig 30 Franken und von Kandersteg nach Domodossola 58 Franken. Weiterhin bezahlte der Reisende noch zusätzlich ein normales Bahnbillett. Auch danach gab es immer wieder Preisänderungen.

Heute beträgt der Preis für ein normales Auto inklusive Insassen zwischen Kandersteg-Goppenstein von Montag bis Donnerstag 28 Franken und von Freitag bis Sonntag 31 Franken. Busse und Lastwagen und grosse Wohnmobile zahlen je nach Grösse und Gewicht zwischen 50 und 238 Franken.

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