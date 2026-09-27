OpenAI Aktie NET0OPENAI01
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27.09.2026 07:53:51
Löchrige Sicherheitsvorkehrungen: OpenAI pausiert KI-Training nach neuem Zwischenfall
Nach Hacking-Attacken durch seine KI dichtete der ChatGPT-Entwickler OpenAI seine Testumgebungen ab. Ein neues KI-Modell schaffte es trotzdem, Antworten von einem externen Chatbot zu bekommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
In eigener Sache
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!