Locus kooperiert mit Lytx, um zukunftsfähige Logistik anzubieten

- Mit der nächsten Generation der Flottenmanagement-Technologie können Kunden jetzt einen nachhaltigen Transportbetrieb sicherstellen

SAN FRANCISCO, 3. März 2021 /PRNewswire/ -- Locus, ein globales B2B-SaaS-Unternehmen, das menschliche Entscheidungen in der Lieferkette automatisiert, gab heute eine neue Integration mit Lytx® bekannt, dem führenden Anbieter von Videotelematik-, Analyse-, Sicherheits- und Produktivitätslösungen für gewerbliche und öffentliche Fuhrparks.

Während Lytx GPS-Standortinformationen zu den Fahrzeugen liefert, nutzt Locus die Informationen, um die optimalste Route zu erstellen. Zusätzlich kann Locus die geplante Route und die Standortinformationen nutzen, um die geplante mit der tatsächlichen Leistung zu vergleichen und Analysen und Erkenntnisse zu liefern. Das kombinierte Produktangebot von Locus und Lytx wird es Flottenmanagern ermöglichen, die Gesamtbetriebskosten (TCO) durch Überwachung des Kraftstoffverbrauchs, Fahreranalysen, Sichtbarkeit, Compliance-Management und vorausschauende Wartungswarnungen zu optimieren.

Für Fuhrparks wird diese intelligente Managementplattform zu einer höheren Auslastung der Anlagen, einer optimierten Routenplanung, einer besseren Fahrerkommunikation und einer nahtlosen Interaktion mit Verladern und Lagern beitragen, was zu Kosten- und Zeiteinsparungen für die Flottenmanager führt.

„Wir freuen uns sehr, mit einem innovativen Partner wie Lytx zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsame Lösung auf den Markt zu bringen. Diese Partnerschaft bietet unseren Kunden die perfekte Mischung aus Analyse- und Routing-Funktionen", sagt Krishna Khandelwal, Chief Business Officer bei Locus. „Die optimierte Streckenführung senkt sowohl die Kapital- als auch die Betriebskosten für die lokale Verteilung und erhöht gleichzeitig das Serviceniveau und die umsatzfördernden Aktivitäten.

Viele Flottenmanager nutzen heute mehrere Technologien und suchen nach Möglichkeiten zur Konsolidierung, damit sie Zeit sparen und sich auf die wichtigeren Dinge konzentrieren können", sagt Frank Schneider, Director of Integrations & Partnerships bei Lytx. „Diese Integration ermöglicht es den Kunden von Locus und Lytx, eine nahtlose Ansicht aller benötigten Daten aus beiden Systemen zu erhalten, so dass sie im Handumdrehen fundierte Entscheidungen treffen können. Flottenmanager können ihre Fahrzeuge über GPS verfolgen, Einblicke in das Fahrverhalten durch unser proprietäres Angebot an Video und maschinellem Sehen und künstlicher Intelligenz (MV+AI) erhalten, Techniker entsenden und Fahrzeuge routen."

Locus nutzt tiefgreifendes maschinelles Lernen und proprietäre Algorithmen, um den Kunden intelligente Logistiklösungen anzubieten. Das Unternehmen arbeitet mit Top-Kunden in Südostasien, Nordamerika, Europa und Indien zusammen und hat in mehreren Runden 29 Millionen US-Dollar von erstklassigen Investoren erhalten.

Informationen zu Locus

Locus ist eine Deep-Tech-Plattform, die menschliche Entscheidungen in der Lieferkette automatisiert und so für Effizienz, Transparenz und Konsistenz im Logistikbetrieb sorgt. Die Plattform nutzt tiefgreifendes maschinelles Lernen und proprietäre Algorithmen, um intelligente Logistiklösungen wie Routenoptimierung, Echtzeit-Tracking, Einblicke und Analysen, Taktoptimierung, effizientes Lagermanagement, Fahrzeugzuweisung und -auslastung anzubieten. Darüber hinaus unterstützt Locus Unternehmen mit seinem strategischen Beratungsangebot bei der Optimierung ihres End-to-End-Lieferkettennetzwerks. The company powers deliveries across Southeast Asia, the Indian Subcontinent, Europe, and North America. Weitere Informationen finden Sie unter https://locus.sh/

Informationen zu Lytx:

Lytx ist ein führender Anbieter von Videotelematik-, Analyse-, Sicherheits- und Produktivitätslösungen auf Basis von maschinellem Sehen und künstlicher Intelligenz für gewerbliche und öffentliche Flotten sowie für den Aussendienst. Unsere Lösungen nutzen die Möglichkeiten von Video, um Fahrer und Flotten sicherer und effizienter, produktiver und profitabler zu machen, damit sie im heutigen Wettbewerb erfolgreich sein können. Unsere anpassbaren Dienstleistungen und Programme umfassen Fahrersicherheit, Risikoerkennung, Flottenverfolgung, Compliance und Kraftstoffmanagement. Durch den Einsatz der weltweit grössten Fahrdatenbank ihrer Art, zusammen mit proprietärer Technologie für maschinelles Sehen und künstliche Intelligenz, helfen wir, Tausende von Flotten und mehr als 1,3 Millionen Fahrer weltweit zu schützen und zu verbinden. Weitere Informationen zu Lytx Telematiksystemen finden Sie unter www.lytx.com , @lytx auf Twitter, LinkedIn , unserer Facebook Seite oder unserem YouTube Kanal.

