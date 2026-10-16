LOCONDO,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LOCONDO, hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 34.42 JPY. Im letzten Jahr hatte LOCONDO, einen Gewinn von 20.85 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 5.53 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch