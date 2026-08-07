LOCKON stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LOCKON präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 13.25 JPY gegenüber 12.99 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat LOCKON mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 27.62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch