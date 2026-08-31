Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend billiger

Die Lockheed Martin-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 561,87 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'682 Punkten liegt. Die Lockheed Martin-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 558,55 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 562,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 45'423 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Bei 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lockheed Martin-Aktie 23,16 Prozent zulegen. Am 03.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 28,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,35 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,05 USD. Lockheed Martin veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18.16 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 27.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 30,43 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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