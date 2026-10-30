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30.10.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin büsst am Freitagabend ein
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 640,39 USD abwärts.
Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 640,39 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'557 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Lockheed Martin-Aktie bei 636,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 650,00 USD. Bisher wurden via New York 128'243 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,06 Prozent Plus fehlen der Lockheed Martin-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,35 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,00 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 22.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,97 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 6,95 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent auf 20.71 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 26.01.2027 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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