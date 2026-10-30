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30.10.2026 16:29:00
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag billiger
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 637,70 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 637,70 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'610 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Lockheed Martin-Aktie bis auf 636,70 USD. Bei 650,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Lockheed Martin-Aktien beläuft sich auf 82'605 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 8,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 437,57 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,38 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 13,35 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,00 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 22.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 7,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.71 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18.61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 30,63 USD je Lockheed Martin-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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