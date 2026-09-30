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30.09.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Lockheed Martin

Lockheed Martin Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Lockheed Martin

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 508,80 USD nach.

Lockheed Martin
426.75 CHF 0.24%
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Um 20:26 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 508,80 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'692 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Lockheed Martin-Aktie bis auf 503,74 USD ein. Bei 511,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 52'466 Lockheed Martin-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 26,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 437,57 USD fiel das Papier am 03.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 14,00 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,01 USD, nach 13,35 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 23.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 27.10.2026 vorlegen.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 30,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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