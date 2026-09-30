Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen

Um 16:28 Uhr ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 508,74 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'709 Punkten notiert. Die Lockheed Martin-Aktie gab in der Spitze bis auf 503,74 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 511,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 30'904 Lockheed Martin-Aktien.

Bei 691,98 USD markierte der Titel am 03.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 36,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 437,57 USD am 03.12.2025. Abschläge von 13,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2025 mit 13,35 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,01 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 7,94 USD gegenüber 1,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.06 Mrd. USD im Vergleich zu 18.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,44 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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