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Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

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29.09.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Dienstagabend schwächer

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Dienstagabend schwächer

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 512,64 USD abwärts.

Lockheed Martin
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Die Lockheed Martin-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 512,64 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'669 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Lockheed Martin-Aktie bis auf 511,08 USD ein. Bei 514,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 47'709 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 691,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 34,98 Prozent Luft nach oben. Am 03.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD. Mit Abgaben von 14,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,01 USD, nach 13,35 USD im Jahr 2025. Am 23.07.2026 äusserte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 1,46 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Lockheed Martin im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umsetzen können.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 30,44 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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