Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 518,13 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'685 Punkten steht. Die Lockheed Martin-Aktie legte bis auf 519,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 513,54 USD. Bei 514,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 21'490 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 25,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 437,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 15,55 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,01 USD aus. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 7,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Lockheed Martin im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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