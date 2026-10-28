Lockheed Martin Aktie News: Anleger schicken Lockheed Martin am Abend ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 629,67 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'729 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Lockheed Martin-Aktie sogar auf 635,52 USD. Bei 616,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114'171 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 691,98 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 9,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 437,57 USD erreichte der Anteilsschein am 03.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,00 USD. Am 22.10.2026 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 7,97 USD gegenüber 6,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.71 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.61 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 30,63 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie springt an: US-Rüstungskonzern hebt Ziele an - Grossauftrag für F-35-Kampfjet

Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS