Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Mittwochnachmittag fester

Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'736 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 625,82 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 616,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 57'820 Aktien.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,57 Prozent hinzugewinnen. Bei 437,57 USD fiel das Papier am 03.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 30,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 13,35 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,00 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 22.10.2026. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,95 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 20.71 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,30 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lockheed Martin am 26.01.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,63 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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