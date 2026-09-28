Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Montagabend mit Kursverlusten

Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 518,21 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'698 Punkten steht. Bei 516,25 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 519,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 65'824 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,53 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2025 Kursverluste bis auf 437,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 13,35 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,01 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 1,46 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 20.06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 30,44 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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