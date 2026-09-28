Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag in Grün

Das Papier von Lockheed Martin legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 522,24 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'706 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 522,30 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 519,00 USD. Bisher wurden via New York 31'179 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 437,57 USD fiel das Papier am 03.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 13,35 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,01 USD aus. Am 23.07.2026 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 20.06 Mrd. USD gegenüber 18.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

Aktien uneins: Montana Aerospace hat langfristigen Vertrag mit Lockheed Martin abgeschlossen

Aktien von Rheinmetall und Lockheed Martin: USA und Europa einigen sich auf Rüstungskooperationen - F-35-Beschaffung