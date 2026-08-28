Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld
HLEE-Aktie: Highlight Event verbessert EBIT im ersten Halbjahr 2026
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
AXA-Aktie: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Wendepunkt in der Robotik: Unitree-Gründer Wang sieht den "ChatGPT-Moment" der Branche
Suche...
Plus500 Depot

Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit Abschlägen

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 563,66 USD ab.

Lockheed Martin
457.90 CHF 1.22%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 563,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie bis auf 560,86 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 567,97 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 41'624 Lockheed Martin-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 22,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,37 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 13,35 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,05 USD je Lockheed Martin-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Das EPS lag bei 7,94 USD. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18.16 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 30,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

Aktien uneins: Montana Aerospace hat langfristigen Vertrag mit Lockheed Martin abgeschlossen

Aktien von Rheinmetall und Lockheed Martin: USA und Europa einigen sich auf Rüstungskooperationen - F-35-Beschaffung


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten