Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit Abschlägen

Um 20:26 Uhr ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 563,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie bis auf 560,86 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 567,97 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 41'624 Lockheed Martin-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 22,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,37 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 13,35 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,05 USD je Lockheed Martin-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Das EPS lag bei 7,94 USD. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18.16 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 30,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

Aktien uneins: Montana Aerospace hat langfristigen Vertrag mit Lockheed Martin abgeschlossen

Aktien von Rheinmetall und Lockheed Martin: USA und Europa einigen sich auf Rüstungskooperationen - F-35-Beschaffung