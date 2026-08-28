Lockheed Martin Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Lockheed Martin

Die Lockheed Martin-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 562,52 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'730 Punkten notiert. Die Lockheed Martin-Aktie gab in der Spitze bis auf 561,42 USD nach. Mit einem Wert von 567,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 15'046 Lockheed Martin-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2025 Kursverluste bis auf 437,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 22,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,05 USD ausgeschüttet werden. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 20.06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,43 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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