Um 20:26 Uhr ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 605,88 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'297 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 606,27 USD. Bei 605,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 146'896 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Bei 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 437,57 USD fiel das Papier am 03.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,78 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,00 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,30 Prozent auf 20.71 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,67 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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