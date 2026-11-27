|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin präsentiert sich am Freitagabend fester
Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 605,88 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 605,88 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'297 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 606,27 USD. Bei 605,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 146'896 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.
Bei 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 437,57 USD fiel das Papier am 03.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,78 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,00 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,30 Prozent auf 20.71 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,67 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie
Lockheed Martin-Aktie springt an: US-Rüstungskonzern hebt Ziele an - Grossauftrag für F-35-Kampfjet
Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft
Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.