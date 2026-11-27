Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 604,15 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'244 Punkten tendiert. Bei 606,15 USD erreichte die Lockheed Martin-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 605,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 21'969 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 691,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 14,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 437,57 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,00 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 13,35 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.10.2026 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,95 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.71 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18.61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lockheed Martin-Aktie in Höhe von 30,67 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie springt an: US-Rüstungskonzern hebt Ziele an - Grossauftrag für F-35-Kampfjet

Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS