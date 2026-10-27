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27.10.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Lockheed Martin
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 626,14 USD ab.
Die Lockheed Martin-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 626,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'728 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 622,71 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 626,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 158'277 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 691,98 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,52 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2025 auf bis zu 437,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,12 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,00 USD, nach 13,35 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 22.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,95 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent auf 20.71 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 30,63 USD je Lockheed Martin-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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