Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Nachmittag schwächer

Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 628,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'721 Punkten liegt. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 622,71 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 626,91 USD. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77'949 Stück gehandelt.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD. Gewinne von 10,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 437,57 USD am 03.12.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 30,34 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,35 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,00 USD. Am 22.10.2026 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,97 USD, nach 6,95 USD im Vorjahresvergleich. Lockheed Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.71 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.

Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2026 auf 30,63 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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