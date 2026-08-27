Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin gibt am Donnerstagabend ab

Um 20:26 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 563,80 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'717 Punkten steht. Die Lockheed Martin-Aktie gab in der Spitze bis auf 560,34 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 563,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 37'226 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 691,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 22,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,05 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 7,94 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lockheed Martin noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20.06 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2026 auf 30,43 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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