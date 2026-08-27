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Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

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27.08.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Nachmittag schwächer

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 560,50 USD.

Lockheed Martin
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Die Lockheed Martin-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 560,50 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'713 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 560,34 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 563,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 14'817 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Am 03.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 437,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,05 USD ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 1,46 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 27.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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