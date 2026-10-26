Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin gewinnt am Abend an Fahrt

Um 20:26 Uhr wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 630,26 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'679 Punkten notiert. Die Lockheed Martin-Aktie legte bis auf 633,51 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 613,37 USD. Bisher wurden via New York 175'884 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lockheed Martin-Aktie somit 8,92 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 437,57 USD. Dieser Wert wurde am 03.12.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 44,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,99 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 13,35 USD je Wertpapier. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,97 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,95 USD je Aktie erzielt worden. Lockheed Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.71 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lockheed Martin am 26.01.2027 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 30,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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