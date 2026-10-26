Lockheed Martin Aktie News: Anleger greifen bei Lockheed Martin am Montagnachmittag zu

Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere um 16:28 Uhr 3,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'696 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 625,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 613,37 USD. Bisher wurden via New York 94'038 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 691,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 9,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 437,57 USD fiel das Papier am 03.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2025 13,35 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,99 USD belaufen. Am 22.10.2026 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,95 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.61 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.71 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,57 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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