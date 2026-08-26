Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Abend fester

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Lockheed Martin zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 565,30 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'673 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Lockheed Martin-Aktie sogar auf 569,70 USD. Bei 559,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 55'374 Lockheed Martin-Aktien.

Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 691,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,41 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD ab. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 29,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,05 USD, nach 13,35 USD im Jahr 2025. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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