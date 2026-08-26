Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 566,50 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'669 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 566,51 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 559,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 23'706 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Bei 691,98 USD markierte der Titel am 03.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Am 03.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD ab. Abschläge von 22,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,05 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 20.06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 27.10.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2026 auf 30,43 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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