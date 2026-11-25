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25.11.2026 16:29:00
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin gewinnt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 592,32 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 592,32 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'998 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 593,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 582,92 USD. Zuletzt wechselten via New York 30'209 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 691,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 26,13 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,00 USD. Lockheed Martin liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lockheed Martin 20.71 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 26.01.2027 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 30,67 USD je Lockheed Martin-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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