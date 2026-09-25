Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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25.09.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Lockheed Martin
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 517,16 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 517,16 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'742 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 516,89 USD aus. Bei 524,12 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 97'626 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Gewinne von 33,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 437,57 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,39 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2025 13,35 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,05 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.06 Mrd. USD – ein Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 27.10.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 30,44 USD je Lockheed Martin-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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