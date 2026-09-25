Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Nachmittag tiefer

Der Lockheed Martin-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 522,84 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 522,47 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 524,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53'027 Lockheed Martin-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 691,98 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,35 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 437,57 USD am 03.12.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 16,31 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 13,35 USD aus. Am 23.07.2026 äusserte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,51 Prozent auf 20.06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,44 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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