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25.08.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Abend auf rotem Terrain

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 557,43 USD.

Lockheed Martin
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Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 557,43 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'667 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 557,43 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 564,14 USD. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69'678 Stück gehandelt.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 691,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 19,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2025 auf bis zu 437,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,05 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,51 Prozent auf 20.06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 30,43 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Lockheed Martin am 25.08.2026

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