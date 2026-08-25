Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag billiger

Um 16:28 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 562,40 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'668 Punkten steht. Im Tief verlor die Lockheed Martin-Aktie bis auf 559,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 564,14 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 30'588 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (691,98 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lockheed Martin-Aktie 23,04 Prozent zulegen. Am 03.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 28,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,35 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,05 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 7,94 USD gegenüber 1,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 20.06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,51 Prozent gesteigert.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 30,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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