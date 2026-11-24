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24.11.2026 16:29:00
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 588,54 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 588,54 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'173 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Lockheed Martin-Aktie sogar auf 589,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 575,72 USD. Zuletzt wechselten via New York 34'709 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 691,98 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lockheed Martin-Aktie 17,58 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 437,57 USD am 03.12.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 25,65 Prozent sinken.
Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,00 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 22.10.2026. Das EPS wurde auf 7,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lockheed Martin im vergangenen Quartal 20.71 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lockheed Martin 18.61 Mrd. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lockheed Martin am 26.01.2027 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,67 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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