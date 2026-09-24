Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin gewinnt am Donnerstagabend

Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 528,09 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'707 Punkten steht. In der Spitze gewann die Lockheed Martin-Aktie bis auf 530,63 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 523,76 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 64'611 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 691,98 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lockheed Martin-Aktie 31,03 Prozent zulegen. Am 03.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 20,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,05 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 13,35 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 23.07.2026. Es stand ein EPS von 7,94 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lockheed Martin noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20.06 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 30,44 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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