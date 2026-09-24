Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin präsentiert sich am Nachmittag stärker

Das Papier von Lockheed Martin legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 529,36 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'689 Punkten tendiert. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 530,63 USD. Bei 523,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 23'945 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 691,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,72 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2025 Kursverluste bis auf 437,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 17,34 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,05 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 13,35 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 7,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 20.06 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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