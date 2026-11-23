Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 571,94 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'252 Punkten tendiert. Die Lockheed Martin-Aktie zog in der Spitze bis auf 572,72 USD an. Bei 566,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 58'955 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (691,98 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 20,99 Prozent Luft nach oben. Am 03.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,00 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 22.10.2026. Das EPS wurde auf 7,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,95 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 20.71 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,30 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 26.01.2027 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 30,67 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie springt an: US-Rüstungskonzern hebt Ziele an - Grossauftrag für F-35-Kampfjet

Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS