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23.11.2026 16:29:00
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Montagnachmittag schwächer
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 564,71 USD ab.
Der Lockheed Martin-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 564,71 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'285 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 563,73 USD. Bei 566,14 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 26'079 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2025 auf bis zu 437,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 22,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 13,35 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 22.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 20.71 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 18.61 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lockheed Martin am 26.01.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,67 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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