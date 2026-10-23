Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin macht am Abend Boden gut

Die Lockheed Martin-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 605,36 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'632 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Lockheed Martin-Aktie bis auf 606,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 584,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 146'863 Lockheed Martin-Aktien.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 691,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,31 Prozent Plus fehlen der Lockheed Martin-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD ab. Abschläge von 27,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 13,35 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 22.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 7,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,95 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 20.71 Mrd. USD gegenüber 18.61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lockheed Martin am 26.01.2027 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 30,51 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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