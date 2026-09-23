Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit positiven Vorzeichen

Um 20:26 Uhr stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 527,99 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'714 Punkten tendiert. Die Lockheed Martin-Aktie legte bis auf 534,93 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 524,57 USD. Zuletzt wechselten 79'504 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 437,57 USD fiel das Papier am 03.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 13,35 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,05 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 23.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.06 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 27.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 30,44 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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