Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Mittwochnachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 534,09 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'716 Punkten steht. Bei 534,48 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 524,57 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 37'401 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 29,56 Prozent Luft nach oben. Bei 437,57 USD fiel das Papier am 03.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 22,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,05 USD. Lockheed Martin veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent auf 20.06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,44 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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