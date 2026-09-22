Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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22.09.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit Kursabschlägen
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 519,50 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 519,50 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. In der Spitze büsste die Lockheed Martin-Aktie bis auf 515,80 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 536,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82'587 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 691,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 33,20 Prozent Luft nach oben. Bei 437,57 USD erreichte der Anteilsschein am 03.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 15,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 13,35 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,05 USD aus. Am 23.07.2026 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,51 Prozent auf 20.06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 30,44 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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