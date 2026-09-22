Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 520,40 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'768 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Lockheed Martin-Aktie ging bis auf 519,64 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 536,87 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 30'572 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Bei 437,57 USD erreichte der Anteilsschein am 03.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,05 USD. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 7,94 USD. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 30,44 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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