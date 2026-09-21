Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin präsentiert sich am Abend fester

Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 534,19 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'768 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lockheed Martin-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 537,57 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 530,51 USD. Zuletzt wechselten 60'889 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,54 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 437,57 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,09 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,05 USD aus. Lockheed Martin gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 7,94 USD gegenüber 1,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 20.06 Mrd. USD gegenüber 18.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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